Сдвиги в переговорах Баку и Еревана приведут к миру - Анкара

В Совбезе Турции заявили, что Анкара ожидает заключения мирного договора между Баку и Ереваном. Там добавили, что это отвечает интересам всех сторон в регионе.

Турция ожидает заключения мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией, сказано в заявлении турецкого Совбеза.

На заседании СБ страны, которое прошло в четверг, были подчеркнуты ожидания и пожелания Анкары по данному вопросу.

В Совбезе заявили, что позитивные сдвиги в переговорах между странами должны привести Баку и Ереван к заключению мирного договора.

Кроме того, в заявлении подчеркивается, что прочный мир отвечает интересам всех сторон на Южном Кавказе.