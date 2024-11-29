Баку: прямые переговоры с Ереваном - лучший путь к нормализации отношений

Достигнут значительный прогресс в работе над текстом проекта двустороннего соглашения Азербайджана и Армении, рассказал Байрамов. Лучший путь для нормализации отношений - прямые переговоры, отметил он.

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов, выступая на 31-м заседании СМИД ОБСЕ, отметил прогресс в работе над текстом проекта соглашения Баку с Ереваном и добавил, что путем к нормализации отношений являются прямые переговоры сторон.

"Со времени последнего заседания Совета министров Азербайджан и Армения в результате прямого двустороннего диалога завершили делимитацию и демаркацию части своих границ... Также был достигнут значительный прогресс в работе над текстом проекта двустороннего соглашения", - рассказал министр.

"Эти достижения наглядно показывают, что прямые двусторонние переговоры - лучший и единственный доступный путь продвижения в процессе нормализации, за который Азербайджан последовательно выступает"

– Байрамов

Он добавил, что остаются нерешенные проблемы, например армянская сторона, согласно заявленному ею обязательству, должна уважать территориальную целостность и суверенитет Азербайджана и убрать из Конституции территориальных претензии.

"Отношения мира и добрососедства не могут быть прочными и необратимыми, если в конституции Армении ставится под сомнение признание суверенитета и территориальной целостности Азербайджана"

– Байрамов