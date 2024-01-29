"Сборники о кавказских горцах" нашлись в запасниках Гарварда

Специалисты, занимающиеся восстановлением исторических сведений об Ингушетии, обнаружили в Гарвардском университете оригиналы "Сборников о кавказских горцах", сообщает Telegram-канал "АСМ Групп".
"Специалистами "АСМ Групп" в рамках начавшейся программы по восстановлению исторических сведений об Ингушетии, в библиотеке Гарвардского университета (Бостон, штат Массачусетс, США) обнаружены оригиналы всех 10 "Сборников о кавказских горцах", изданных в Тифлисе в период 1868-1881 годов. Данные издания будут скопированы в ближайшее время и, несомненно, приоткроют некоторые уникальные и забытые факты истории Ингушетии второй половины XIX века"
- Telegram-канал "АСМ Групп"
Компания "АСМ Групп" была основана в Санкт-Петербурге в 2003 году и вначале была "Персональной творческой архитектурной мастерской" архитекторов-реставраторов Государственного Эрмитажа.
Сейчас компания состоит из профессионалов-реставраторов, работающих не только в городах России, но и выполняющих международные реставрационные проекты.
По проектам компании отреставрировано более 160 зданий-памятников, сейчас она совместно с благотворительным фондом "Сафмар" занимается восстановлением исторических данных об Ингушетии.
Напомним, в нынешнем 2024 году отмечается 100-летие ингушской государственности. В апреле 2021 года президент России Владимир Путин распорядился создать организационный комитет для подготовки к празднованию столетнего юбилея образования Ингушетии.