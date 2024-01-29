"Сборники о кавказских горцах" нашлись в запасниках Гарварда

Собирая сведения об Ингушетии, специалисты "АСМ Групп" нашли в библиотеке Гарвардского университета в США редчайшее оригинальное издание "Сборников о кавказских горцах", выпущенного в Тифлисе полтора века назад – оно содержит уникальные данные.

Специалисты, занимающиеся восстановлением исторических сведений об Ингушетии, обнаружили в Гарвардском университете оригиналы "Сборников о кавказских горцах", сообщает Telegram-канал "АСМ Групп".

"Специалистами "АСМ Групп" в рамках начавшейся программы по восстановлению исторических сведений об Ингушетии, в библиотеке Гарвардского университета (Бостон, штат Массачусетс, США) обнаружены оригиналы всех 10 "Сборников о кавказских горцах", изданных в Тифлисе в период 1868-1881 годов. Данные издания будут скопированы в ближайшее время и, несомненно, приоткроют некоторые уникальные и забытые факты истории Ингушетии второй половины XIX века"

- Telegram-канал "АСМ Групп"

Компания "АСМ Групп" была основана в Санкт-Петербурге в 2003 году и вначале была "Персональной творческой архитектурной мастерской" архитекторов-реставраторов Государственного Эрмитажа.

Сейчас компания состоит из профессионалов-реставраторов, работающих не только в городах России, но и выполняющих международные реставрационные проекты.

По проектам компании отреставрировано более 160 зданий-памятников, сейчас она совместно с благотворительным фондом "Сафмар" занимается восстановлением исторических данных об Ингушетии.

Напомним, в нынешнем 2024 году отмечается 100-летие ингушской государственности. В апреле 2021 года президент России Владимир Путин распорядился создать организационный комитет для подготовки к празднованию столетнего юбилея образования Ингушетии.