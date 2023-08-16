Сборная России может сыграть с Бахрейном

Опубликовано: 20:50, 16 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сборная России может провести в следующем месяце товарищескую встречу с Бахрейном. На 12 сентября также запланирован матч с командой Катара.

Сборные России и Бахрейна по футболу могут провести товарищеский матч. Об этом рассказал сегодня источник, знакомый с ситуацией.

По его данным, игра может состояться в сентябре, пишет "РБ Спорт".

В июне генсек РФС сообщил, что подопечные Валерия Карпина проведут в сентябре два товарищеских матча. В Дохе 12-го числа состоится встреча с командой Катара, переговоры по второму сопернику ведутся в настоящее время.