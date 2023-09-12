Сбер расширяет сеть крымских офисов

Крупнейший универсальный банк России и Восточной Европы – ПАО "Сбербанк" – намерен до конца 2023 года открыть головное отделение в Симферополе, а также нарастить число своих отделений в Крыму, сообщил в кулуарах ВЭФ, проходящего во Владивостоке, заместитель председателя правления банка Станислав Кузнецов.
"Мы сейчас активно работаем над тем, чтобы в Симферополе появилось здание головного отделения. Оно приобретено, проект утвержден, идет реализация проекта. Мы планируем уже к концу года, может быть, чуть раньше, запустить это здание"
- Станислав Кузнецов
Сбербанк открыл в Крыму уже три офиса - в Ялте, Севастополе и Керчи, однако этого явно недостаточно – руководство работает над тем, чтобы расширить их численность на полтора десятка, возможно, тоже до конца текущего года, - добавил Кузнецов, передает "Интерфакс".
Планируется, что Симферопольское отделение станет самым крупным офисом для обслуживания клиентов, также в нем будет работать управленческий состав крымской сети банка, рассказал Кузнецов.