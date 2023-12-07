Шасси сломалось у самолета из Москвы в Ереван

Стойка шасси отказала у самолета, летевшего в Ереван. Самолет вернулся в Шереметьево и благополучно приземлился. Пострадавших нет.

В Шереметьево сообщили о том, что в авиагавань вернулся рейс, направившийся в столицу Армении.

«Самолет, выполнявший рейс Москва - Ереван, вернулся в Шереметьево по причине срабатывания датчика отказа стойки шасси»

– собеседник ТАСС

Отмечается, что посадка прошла хорошо, пострадавших нет. В настоящее время проводится установление причин случившегося.