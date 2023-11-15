Санаторий Нальчика стал разносчиком гепатита

Лечение в одном из санаториев в столице Кабардино-Балкарии обернулось серьезной инфекционной болезнью для семерых человек, отдыхавших в здравнице двумя месяцами ранее.

Отдых в одной из здравниц столицы Кабардино-Балкарии Нальчика вылился в серьезное инфекционное заболевание для семерых местных жителей, сообщает Следственное управление СКР по КБР.

"По версии следствия, в сентябре 2023 года семеро местных жителей проходили платное санаторно-курортное лечение в одном из санаториев города Нальчика. После завершения лечения они обратились за медпомощью в связи с вирусным заболеванием – инфекционным гепатитом"

- СКР по КБР

Проверка, проведенная в санатории сотрудниками управления Роспотребнадзора по КБР, показала, что услуги, оказываемые здравницей, были далеки от предписываемых и изобиловали многочисленными нарушениями санитарно-эпидемиологического законодательства, передает "Интерфакс".

Сейчас в отношении санатория возбуждено уголовное дело по факту оказания небезопасных услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Напомним, инфекционный гепатит - вирусное заболевание печени, которое вызывается вирусами гепатитов. Исходом болезни может быть как полное выздоровление, так и развитие цирроза печени и гепатоцеллюлярной карциномы – смертельно опасными осложнениями.