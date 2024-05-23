Самолеты снова летают из Сочи в Читу и Хабаровск

Возобновились полеты из Сочи в Читу и Хабаровск. Рейсы будут выполняться два раза в неделю. Самолет сможет вместить до 370 пассажиров.

Пресс-служба сочинского аэропорта сообщила возобновлении авиасообщения с городами Чита и Хабаровск.

Самолеты в города на Дальнем Востоке будут взлетать два раза в неделю: рейсы в Хабаровск будут совершаться по четвергам и субботам, а в Читу – по понедельникам и четвергам.

Отмечается, что самолет Airbus-330, который будет курсировать между городами, сможет вместить в себя до 370 пассажиров.