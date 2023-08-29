Самолеты будут чаще летать из Красноярска в Баку

Опубликовано: 12:03, 29 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

"ИрАэро" удваивает число рейсов между Красноярском и Баку. Рейсов станет больше с 31 августа.

Перевозчик "ИрАэро" в два раза чаще будет летать между Красноярском и Баку.

Новое расписание вступает в силу с 31 августа. Рейсы будут выполняться два раза в неделю вместо одного - по четвергам и воскресеньям. Воскресные рейсы на данном маршруте уже исполняются. Новый рейс в четверг будет вечерним, в сентябре вылеты в 20.20 и прибытие в азербайджанскую столицу в 22.10, в октябре вылетать самолеты будут в 18.55, а прибывать в Баку - в 20.45.

Отметим, что "ИрАэро" - единственный перевозчик на данном направлении. Полеты выполняются на самолетах Sukhoi Superjet 100.