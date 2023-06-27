Самолетов между Ташкентом и Дубаем станет больше

Узбекистанцы смогут летать в Дубай не только утренними, но и новыми вечерними рейсами. Uzbekistan Airways наращивает перевозку в связи с началом высокого туристического сезона.

Перевозчик Uzbekistan Airways вскоре нарастит количество рейсов между Ташкентом и Дубаем до 12 в неделю.

Дополнительные рейсы появятся в расписании с 27 октября.

Компания практически удвоит число авиарейсов на популярном направлении – в дополнение к утренним появится пять новых рейсов в вечернее время.

Новые рейсы перевозчик будет выполнять по понедельникам, а также с четверга по воскресенье.