Самолетов между Ташкентом и Дубаем станет больше

Узбекистанцы смогут летать в Дубай не только утренними, но и новыми вечерними рейсами. Uzbekistan Airways наращивает перевозку в связи с началом высокого туристического сезона.
Перевозчик Uzbekistan Airways вскоре нарастит количество рейсов между Ташкентом и Дубаем до 12 в неделю.
Дополнительные рейсы появятся в расписании с 27 октября.
Компания практически удвоит число авиарейсов на популярном направлении – в дополнение к утренним появится пять новых рейсов в вечернее время.
Новые рейсы перевозчик будет выполнять по понедельникам, а также с четверга по воскресенье.