Самолет из Москвы в Тбилиси опоздал на четыре часа из-за тумана

Сильный туман помешал московскому авиарейсу совершить посадку в столичном аэропорту Грузии вовремя. Из-за плохих погодных условий самолет был задержан на четыре часа.

Авиарейс из российской столицы в Тбилиси не удалось посадить вовремя из-за плохой видимости. В итоге самолет грузинской авиакомпании Georgian Airways прибыл в тбилисскую авиагавань с четырехчасовым опозданием. Такую информацию распространила пресс-служба столичного аэропорта Грузии.

Отмечается, что самолет, вылетевший из Внуково, должен был приземлиться в 9:50 по местному времени. Вместо этого он совершил посадку в 14:00.

Ранее сообщалось, что самолет перенаправят в Кутаисский аэропорт. В итоге рейс все-таки удалось посадить в Тбилиси.

Отмечается, что три международных рейса все же пришлось отменить, и они были вынуждены вернуться в авиагавани вылета.

Сейчас тбилисская воздушная гавань работает в штатном режиме.