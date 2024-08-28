Шамиль Айрым: сегодняшние выборы Милли Меджлиса имеют большое значение

Депутат парламента Турции Шамиль Айрым поведал "Вестнику Кавказа" о своем опыте наблюдения за выборами в Азербайджане, а также поделился оценками отношений между Баку, Анкарой и Москвой.

Руководитель межпарламентской группы дружбы Азербайджан-Турция, депутат турецкого парламента Шамиль Айрым в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал о постоянном повышении качества организации выборов в Азербайджане.

Беседа состоялась на полях выборов Милли Меджлиса, на которых Шамиль Айрым работает в качестве международного наблюдателя в составе турецкой делегации.

"Как наблюдатель я приезжаю на выборы в Азербайджане с 2003 года, и могу сказать, что раз от раза уровень организации избирательного процесса растет. Сегодня на участке все устроено в соответствии с законодательством – и кабины для голосования, и урны, и все остальное", - прежде всего сказал он.

"Эти выборы имеют большое значение, потому что впервые за 30 лет Азербайджан голосует за кандидатов в депутаты Милли Меджлиса на всей территории страны. Это стало возможным благодаря освобождению силами азербайджанской армии его земли от армянской оккупации. Это очень важно", - подчеркнул Шамиль Айрым.

"Азербайджан в настоящее время выходит на новый уровень на международной арене, так как готовится провести конференцию COP29. Турция поддерживает Азербайджан всегда. Мы близки, мы одного происхождения, у нас братские народы, общие язык, культура и религия. Если вернуться к выборам, то мы всем довольны в плане организации голосования. Уверен, выборы будут демократичными, а их итоги – честными", - заявил депутат турецкого парламента.

Также Шамиль Айрым отметил гармоничность отношений в треугольнике Россия-Азербайджан-Турция. "У нас хорошие отношения с Россией, и у России хорошие отношения с Азербайджаном. Веками Россия присутствует в регионе Кавказа, а сегодня она поддерживает Азербайджан как союзник. В треугольнике России, Турции и Азербайджана отношения постоянно развиваются и укрепляются. Для нас это очень важно", - сообщил он.

"Надеюсь, в ближайшем будущем будет подписано мирное соглашение Азербайджана с Арменией. Но для этого Армения должна изменить положения своей Конституции. К сожалению, некоторые страны, как Франция, США и Индия, снабжают Армению оружием. Это плохо для нас. Они должны как можно скорее поменять свою Конституцию ради долгосрочного мира и отказаться от политики милитаризации", - призвал в заключение депутат парламента Турции.