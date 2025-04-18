Вестник Кавказа

Сахиба Гафарова приняла участие в церемонии похорон папы Римского

Сахиба Гафарова приняла участие в церемонии похорон папы Римского
© Фото: Отдел по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса
Спикер Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Сахиба Гафарова сегодня присутствовала на похоронах папы Римского Франциска. Она выразила соболезнования от имени президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Председатель Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Сахиба Гафарова приняла участие в церемонии похорон папы Римского Франциска, которая состоялась сегодня в Ватикане. Об этом рассказали в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса.

Погребальная церемония прошла на площади Святого Петра. Сахиба Гафарова представляла на ней Азербайджан. На церемонии также присутствовали главы государств и правительств, председатели парламентов, духовенство и видные общественные деятели.

Спикер парламента Азербайджана провела встречу с Государственным секретарем Святого Престола кардиналом Пьетро Паролином, а также архиепископом Святого Престола Полом Галлахером. Сахиба Гафарова передала им соболезнования от имени президента Азербайджана Ильхама Алиева.

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Сахиба Гафарова приняла участие в церемонии похорон папы Римского
© Фото: Отдел по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса
Сахиба Гафарова приняла участие в церемонии похорон папы Римского
© Фото: Отдел по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса
Сахиба Гафарова приняла участие в церемонии похорон папы Римского
© Фото: Отдел по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса
Сахиба Гафарова приняла участие в церемонии похорон папы Римского
© Фото: Отдел по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса
Сахиба Гафарова приняла участие в церемонии похорон папы Римского
© Фото: Отдел по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса
Сахиба Гафарова приняла участие в церемонии похорон папы Римского
© Фото: Отдел по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса
Сахиба Гафарова приняла участие в церемонии похорон папы Римского
© Фото: Отдел по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса
Сахиба Гафарова приняла участие в церемонии похорон папы Римского
© Фото: Отдел по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса
Сахиба Гафарова приняла участие в церемонии похорон папы Римского
© Фото: Отдел по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса
Сахиба Гафарова приняла участие в церемонии похорон папы Римского
© Фото: Отдел по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса
Сахиба Гафарова приняла участие в церемонии похорон папы Римского
© Фото: Отдел по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса
Сахиба Гафарова приняла участие в церемонии похорон папы Римского
© Фото: Отдел по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса
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