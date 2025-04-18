Председатель Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Сахиба Гафарова приняла участие в церемонии похорон папы Римского Франциска, которая состоялась сегодня в Ватикане. Об этом рассказали в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса.
Погребальная церемония прошла на площади Святого Петра. Сахиба Гафарова представляла на ней Азербайджан. На церемонии также присутствовали главы государств и правительств, председатели парламентов, духовенство и видные общественные деятели.
Спикер парламента Азербайджана провела встречу с Государственным секретарем Святого Престола кардиналом Пьетро Паролином, а также архиепископом Святого Престола Полом Галлахером. Сахиба Гафарова передала им соболезнования от имени президента Азербайджана Ильхама Алиева.