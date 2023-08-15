Садулаев поборется за путевку на чемпионат мира

Опубликовано: 4:34, 15 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Олимпийский чемпион по вольной борьбе сразится за путевку на мировое первенство, которое пройдет в Сербии в сентябре. Схватка за участие в турнире пройдет 19 августа.

Главный тренер российской сборной по вольной борьбе Хаджимурат Гацалов сообщил о предстоящей схватке между Абдулрашидом Садулаевым и Алиханом Жабраиловым.

Оба борца сразятся за путевку на первенство мира по борьбе, которое пройдет в сентябре в Сербии.

Схватка состоится 19 августа в Академии единоборств в Сириусе, где сейчас спортсмены проводят подготовительные сборы.