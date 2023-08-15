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Садулаев поборется за путевку на чемпионат мира

Садулаев поборется за путевку на чемпионат мира
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Олимпийский чемпион по вольной борьбе сразится за путевку на мировое первенство, которое пройдет в Сербии в сентябре. Схватка за участие в турнире пройдет 19 августа.

Главный тренер российской сборной по вольной борьбе Хаджимурат Гацалов сообщил о предстоящей схватке между Абдулрашидом Садулаевым и Алиханом Жабраиловым.

Оба борца сразятся за путевку на первенство мира по борьбе, которое пройдет в сентябре в Сербии.

Схватка состоится 19 августа в Академии единоборств в Сириусе, где сейчас спортсмены проводят подготовительные сборы.

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