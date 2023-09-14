Саакашвили ждет новое уголовное дело – о растрате

Опубликовано: 11:07, 14 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Новое уголовное дело в отношении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили намерены возбудить грузинские правоохранители – оно касается растраты бюджетных средств, за счет которых тот летал по всему миру.

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили тратил бюджетные средства на частные полеты, и этот подтвержденный преступный факт должен стать основанием для начала расследования, заявил исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Мамука Мдинарадзе.

Грузинские СМИ пишут о том, что между Минобороны и Georgian Airways было заключено рамочное соглашение на сумму 24 млн лари (свыше $9 млн), из которых только на частные визиты Саакашвили было потрачено 14 млн лари. То, что Саакашвили совершал до 100 поездок в год, оплачиваемых из госбюджета, подтвердил и экс-глава грузинской авиакомпании Тамаз Гаиашвили, передает Sputnik Грузия.

"Все согласны с тем, что преступление, когда первое лицо летает чартерами. На фоне продолжающейся столько лет ложной кампании, им пришлось признать, что Саакашвили является уголовным преступником и в этой части... Реально подтвердился новый большой преступный факт... Я считаю, что это должно стать основанием для начала расследования"

- Мамука Мдинарадзе

Наследил Саакашвили и "по мелочам" – с 2009 по 2012 годы на оплату услуг зарубежных поваров, массажисток, косметологов и дизайнера он растратил 9 млн бюджетных лари, а в июле 2014-го "прибарахлился" в Лондоне пиджаками, кашемировым спортивным пальто и другой элитной одеждой на сумму в $28,6 тыс, сообщили в грузинской Генпрокуратуре.