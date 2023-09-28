Саакашвили признался в любви бывшей жене

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили назвал бывшую супругу своей главной любовью в жизни. Об этом он заявил на своих страницах в соцсетях.
"Сандра – самый добрый и разумный человек, которого я когда-либо имел счастье встретить. Я обязан ей во многом из того, чего я достиг. Мы воспитали двоих прекрасных сыновей, патриотов Грузии. Сандра остается главной любовью моей жизни, так как это была история очень большой любви и важной частью моей личности"
– экс-глава государства
Он добавил, что очень переживает, что в свое время причинял ей боль.
"Я очень переживаю за все те моменты, когда я причинил ей боль. В будущем я сделаю все, чтобы поддержать ее, Эдуарда и Николоза"
– Михаил Саакашвили
На днях бывшие супруги провели первую за последние два года встречу. После нее Сандра призналась, что "психологически смогла" приехать к Михаилу, добавив при этом, что сейчас они не вместе.