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Саакашвили признался в любви бывшей жене

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили
© Фото: скриншот трансляции заседания Тбилисского городского суда
Михаил Саакашвили заявил, что главной любовью всей его жизни является Сандра Руловс, с которой у них есть двое детей. Он подчеркнул, что сожалеет, что причинял ей боль.

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили назвал бывшую супругу своей главной любовью в жизни. Об этом он заявил на своих страницах в соцсетях.

"Сандра – самый добрый и разумный человек, которого я когда-либо имел счастье встретить. Я обязан ей во многом из того, чего я достиг. Мы воспитали двоих прекрасных сыновей, патриотов Грузии. Сандра остается главной любовью моей жизни, так как это была история очень большой любви и важной частью моей личности"

– экс-глава государства

Он добавил, что очень переживает, что в свое время причинял ей боль.

"Я очень переживаю за все те моменты, когда я причинил ей боль. В будущем я сделаю все, чтобы поддержать ее, Эдуарда и Николоза"

 – Михаил Саакашвили

На днях бывшие супруги провели первую за последние два года встречу. После нее Сандра призналась, что "психологически смогла" приехать к Михаилу, добавив при этом, что сейчас они не вместе.

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