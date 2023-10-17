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С тонущей яхты в Черном море спасли четырех человек

Штурвал на яхте
© Фото: Анастасия Тесемникова/ "Вестник Кавказа"
У берегов Сочи спасатели спасли с терпящей бедствие яхты группу из четырех человек. Инцидент случился во вторник.

У берегов Сочи в Черном море спасли четырех человек, находившихся на терпящей бедствие яхте. Об этом информирует МЧС России

"МЧС России спасло терпящих бедствие на яхте. У судна пробило двигатель в акватории Черного моря у берегов Сочи. Вода начала стремительно прибывать. На борту помощь ждали 4 человека"

– ведомство

Там отметили, что спасатели доставили двух членов экипажа и двух пассажиров в морпорт. Медицинская помощь им не понадобилась.

Спасенные рассказали, что накануне вышли в Черное море и направлялись в сторону Новороссийска.

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