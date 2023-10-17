С тонущей яхты в Черном море спасли четырех человек

У берегов Сочи спасатели спасли с терпящей бедствие яхты группу из четырех человек. Инцидент случился во вторник.
У берегов Сочи в Черном море спасли четырех человек, находившихся на терпящей бедствие яхте. Об этом информирует МЧС России
"МЧС России спасло терпящих бедствие на яхте. У судна пробило двигатель в акватории Черного моря у берегов Сочи. Вода начала стремительно прибывать. На борту помощь ждали 4 человека"
– ведомство
Там отметили, что спасатели доставили двух членов экипажа и двух пассажиров в морпорт. Медицинская помощь им не понадобилась.
Спасенные рассказали, что накануне вышли в Черное море и направлялись в сторону Новороссийска.