С июля в Симферополь из Москвы будет ходить дополнительная "Таврия"

Уже с июля по маршруту Москва – Симферополь начнет ходить еще один, четвертый по счету дополнительный поезд "Таврия" N491/492, сообщает пресс-служба компании-оператора железнодорожных перевозок "Гранд Сервис Экспресс".
Продажи билетов на дополнительный состав стартовали сегодня, цены на проезд будут фиксированными на все время курсирования состава, заверили в компании, передает "Интерфакс".
"Поезд запускается с целью улучшения транспортной доступности Крымского полуострова на курортный сезон 2023 года и будет отправляться с Киевского вокзала"
- пресс-служба "Гранд Сервис Экспресс"
Первый рейс пассажирского состава выйдет из Симферополя в Москву 2 июля и две недели он будет ходить через день, а с 16 июля до 31 августа 2023 года - ежедневно.
Из Москвы поезд будет отправляться с Киевского вокзала с 5 июля через день, а с 19 июля до 3 сентября - ежедневно. В составе поезда - одноэтажные купейные и плацкартные вагоны, а проследует он в Симферополь через Калугу, Тулу, Елец, Липецк, Воронеж и Ростов-на-Дону.
Всего на период курортного сезона в Крым из разных городов России уже назначены 21 пара поездов и 3 группы прицепных вагонов
В курортный сезон 2023 года в Крыму ожидают 2,5 млн туристов, годом ранее компания перевезла поездами "Таврия" 3,855 млн человек.