С июля в Симферополь из Москвы будет ходить дополнительная "Таврия"

Опубликовано: 17:33, 26 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Уже во второго июля в столицу Крыма из Москвы отправится дополнительный поезд "Таврия" – это уже четвертый по счету дополнительный поезд в Крым. Пока он будет ходить через день, но уже с 16 июля состав станет ходить в Симферополь ежедневно.

Уже с июля по маршруту Москва – Симферополь начнет ходить еще один, четвертый по счету дополнительный поезд "Таврия" N491/492, сообщает пресс-служба компании-оператора железнодорожных перевозок "Гранд Сервис Экспресс".

Продажи билетов на дополнительный состав стартовали сегодня, цены на проезд будут фиксированными на все время курсирования состава, заверили в компании, передает "Интерфакс".

"Поезд запускается с целью улучшения транспортной доступности Крымского полуострова на курортный сезон 2023 года и будет отправляться с Киевского вокзала"

- пресс-служба "Гранд Сервис Экспресс"

Первый рейс пассажирского состава выйдет из Симферополя в Москву 2 июля и две недели он будет ходить через день, а с 16 июля до 31 августа 2023 года - ежедневно.

Из Москвы поезд будет отправляться с Киевского вокзала с 5 июля через день, а с 19 июля до 3 сентября - ежедневно. В составе поезда - одноэтажные купейные и плацкартные вагоны, а проследует он в Симферополь через Калугу, Тулу, Елец, Липецк, Воронеж и Ростов-на-Дону.

Всего на период курортного сезона в Крым из разных городов России уже назначены 21 пара поездов и 3 группы прицепных вагонов

В курортный сезон 2023 года в Крыму ожидают 2,5 млн туристов, годом ранее компания перевезла поездами "Таврия" 3,855 млн человек.