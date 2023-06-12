С днем России!

Опубликовано: 16:23, 12 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Российская Федерация празднует сегодня один из важнейших праздников – День России. "Вестник Кавказа" поздравляет каждого россиянина с этой знаменательной датой. Сегодня Российской Федерации исполнилось 33 года.

Сегодня наша Родина отмечает не просто государственный, а государствообразующий праздник – День России. Именно в этот день 33 года назад, 12 июня 1990 года первый съезд нардепов Российской Советской Федеративной Социалистической Республики утвердил Декларацию о государственном суверенитете. От этой даты отсчитывается история существования Российской Федерации.

Праздник отмечается с 1992 года, с 1998 года он получил свое современное название День России.

По традиции в этот день в Кремле глава государства награждает выдающихся деятелей российского общества, экономики, политики и культуры госпремиями РФ.

"Вестник Кавказа" поздравляет всех российских граждан с День Великой России! Желаем мира и процветания нашей стране и каждому лично!