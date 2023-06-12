Ильхам Алиев поздравил Владимира Путина с Днем России

Опубликовано: 11:05, 12 июн 2023 (UTC+3 MSK)

Президент Азербайджана поздравил Путина с Днем России, он указал на прочный фундамент отношений двух стран, отношения партнерства и взаимоподдержки. Также Ильхам Алиев выразил уверенность, что Москва и Баку продолжат всестороннее сотрудничество во имя процветания двух стран.

Поздравление с Днем России направил сегодня российскому лидеру Владимиру Путину президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Ежегодно 12 июня в РФ отмечается День России, это государственный праздник и нерабочий день в стране.

Ильхам Алиев сердечно поздравил коллегу и всех россиян с праздником.

"Азербайджан и Россию связывают многовековые традиции дружбы, добрососедства и взаимоподдержки между нашими народами. Сегодня на этом прочном фундаменте успешно развиваются наши межгосударственные связи, тесные и надежные партнерские отношения, охватывающие все новые сферы день ото дня"

– Ильхам Алиев

Азербайджанский президент подчеркнул особое значение Декларации о союзническом взаимодействии. Она является наглядным отражением духа и характера связей двух стран, на годы вперед определяет пути взаимодействия в различных сферах.

"Убежден, что совместными усилиями мы и впредь будем активно содействовать дальнейшему укреплению наших отношений, расширению взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической, гуманитарной и других сферах во имя процветания наших народов и стран"

– Ильхам Алиев

Также лидер Азербайджана пожелал Путину крепкого здоровья и успехов, а дружественному народу России - счастья и благополучия.

Отметим, что сегодня поздравления с Днем России в адрес главы российского государства поступают и от других лидеров. Телеграммы по случаю праздника направили Путину также лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, глава Туркменистана Сердар Бердымухамедов, белорусский президент Александр Лукашенко.