Ильхам Алиев поздравил Владимира Путина с Днем России

Поздравление с Днем России направил сегодня российскому лидеру Владимиру Путину президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Ежегодно 12 июня в РФ отмечается День России, это государственный праздник и нерабочий день в стране.
Ильхам Алиев сердечно поздравил коллегу и всех россиян с праздником.
"Азербайджан и Россию связывают многовековые традиции дружбы, добрососедства и взаимоподдержки между нашими народами. Сегодня на этом прочном фундаменте успешно развиваются наши межгосударственные связи, тесные и надежные партнерские отношения, охватывающие все новые сферы день ото дня"
– Ильхам Алиев
Азербайджанский президент подчеркнул особое значение Декларации о союзническом взаимодействии. Она является наглядным отражением духа и характера связей двух стран, на годы вперед определяет пути взаимодействия в различных сферах.
"Убежден, что совместными усилиями мы и впредь будем активно содействовать дальнейшему укреплению наших отношений, расширению взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической, гуманитарной и других сферах во имя процветания наших народов и стран"
– Ильхам Алиев
Также лидер Азербайджана пожелал Путину крепкого здоровья и успехов, а дружественному народу России - счастья и благополучия.
Отметим, что сегодня поздравления с Днем России в адрес главы российского государства поступают и от других лидеров. Телеграммы по случаю праздника направили Путину также лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, глава Туркменистана Сердар Бердымухамедов, белорусский президент Александр Лукашенко.