РЖД возвращает поезда между Москвой и Пхеньяном

РЖД с 17 июня возобновляют беспересадочное сообщение между Пхеньяном и Москвой – поезда между двумя столицами пока будут ходить два раза в месяц, а путешествие по самому длинному в мире маршруту продлится 8 дней.

Очень приятные новости для российских туристов, которые планируют провести свой отпуск в столице Корейской народной демократической республики (КНДР) - Российские железные дороги (РЖД) возобновляют прямое беспересадочное железнодорожное сообщение между Пхеньяном и Москвой и между Пхеньяном и Хабаровском, сообщила пресс-служба компании.

"По согласованию с министерством железных дорог КНДР с 17 июня возобновляем курсирование международных беспересадочных вагонов между Пхеньяном и Москвой, а с 19 июня – между Пхеньяном и Хабаровском"

- РЖД

Поезда между Москвой и Пхеньяном будут ходить дважды в месяц: 3 и 17 числа каждого месяца из Пхеньяна, и 12 и 26 числа каждого месяца из столицы КНДР, передает РИА Новости.

Путь не ближний – он самый длинный в мире: столицы двух стран разделяет более 10 тыс км, поэтому в пути поезд будет находиться восемь суток и будет останавливаться только на самых крупных станциях - Хасан, Уссурийск, Хабаровск, Чита, Иркутск, Красноярск, Новосибирск, Омск, Екатеринбург, Киров и Кострома.

Впрочем, раз в месяц поезд будет ходить и в Хабаровск – 19 числа каждого месяца он будет отправляться в столицу Хабаровского края, а 21 числа отправляться в Пхеньян, в пути он будет находиться чуть более двух дней.

Для перевозки его пассажиров будет создан максимальный комфорт – на маршруте будет ходить корейский поезд, в составе которого будут только купейные вагоны. Билеты в ближайшее время появятся в продаже во всех железнодорожных кассах, они будут продаваться за 60 суток до отправления.