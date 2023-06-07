Рыбой Азербайджан обеспечит астраханская компания

Опубликовано: 14:09, 7 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В скором времени на прилавках азербайджанских магазинов появится рыбная продукция, произведенная российской компанией "Седой Каспий": астраханское предприятие готово наладить поставки в соседнюю страну около ста наименований своих товаров.

Астраханская компания "Седой Каспий", специализирующаяся на выпуске рыбных изделий и имеющая безупречную репутацию на российском рынке, налаживает рынок сбыта в Азербайджане.

С новыми клиентами представители компании познакомились на выставке InterFood Azerbaijan и уже готовы заключать контракты. С некоторыми поставщиками компания сотрудничает по 10-15 лет, - рассказала руководитель предприятия Анна Селезнева, передает "АиФ Астрахань".

Компания готова поставить в Азербайджан около сотни наименований продукции из морской и речной рыбы, в числе которой – рыбные стейки, бастурма, закуски, снеки и даже чипсы из икры, которые уже хорошо знают в регионах России, добавила Селезнева.