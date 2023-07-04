Руководство ШОС приветствует членство Ирана в организации

Опубликовано: 8:58, 4 июл 2023 (UTC+3 MSK)

Сегодня в Индии в виртуальном формате стартует 23-й саммит Совета глав государств ШОС, одним из основных вопросов которого станет полноформатное членство в организации Ирана.

Полноформатное членство Ирана в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), вопрос которого решится сегодня на 23-м саммите Совета глав государств ШОС в Индии, наполнит взаимодействие в ней новым практическим содержанием и откроет широкие перспективы, заявил генеральный секретарь ШОС Чжан Мин.

Генсек отметил, что высоко оценивает усилия Ирана по выполнению внутренних процедур, связанных с вступлением в ШОС, и поддерживает конструктивное и эффективное участие этой страны в работе организации. К тому же расширение членства ШОС говорит о том, что принципы, которых придерживается организация, находят все большее признание и широкое одобрение со стороны международного сообщества, передает РИА Новости.

"Уверен, что полноправное участие Ирана придаст сотрудничеству ШОС в различных сферах новое практическое наполнение и откроет широкие перспективы"

- Чжан Мин

Расширение ШОС - это естественный процесс, а не намеренное стремление, поскольку ШОС - это открытая организация, и любая страна, которая солидарна с "шанхайским духом" и соблюдает ее устав, может присоединиться и стать членом "семьи ШОС", - добавил он.

Ранее министерство иностранных дел Индии сообщило, что на 23-м саммите Совета глав государств ШОС, которое пройдет сегодня в виртуальном формате, будет оформлено полноформатное членство в организации ИРИ.