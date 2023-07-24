Рухнувшая стена оставила без газа четыре предприятия Кисловодска

Опубликовано: 17:36, 24 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: скриншот из видео Telegram-канала Евгения Моисеева

Подпорная стена здания в курортном Кисловодске, построенная над старым аналогичным сооружением, сегодня рухнула, погребя под собой четыре автомобиля и порвала газовую трубу, снабжающую "голубым топливом" городские предприятия.

Сегодня днем в Кисловодске на улице с говорящим названием Промышленная прямо на стоящие под ней автомобили рухнул приличный участок шестиметровой кирпичной опорной стены, ее обломками засыпало четыре машины, а сама стена оборвала газовую трубу, которая обеспечивала газом промышленные предприятия в этом районе, сообщил в своем Telegram-канале мэр города Евгений Моисеев.

"Произошел обвал стены и порыв газовой трубы в Кисловодске на Промышленной 4Е. Спасатели и пожарные работают на месте ЧП. Главное, что жертв и пострадавших нет"

- Евгений Моисеев

На видео, которые разместил Моисеев, видно, как многометровая стена рушится и накрывает четыре автомобиля. Мужчина за кадром говорит, что стена новая, ее построили над старой.

"В результате аварии на газопроводе в промышленной зоне отключили от газоснабжения четыре предприятия. Горгаз проводит восстановительные работы. Задействовано 10 человек и три единицы техники"

- МЧС по Ставропольскому краю

Градоначальник также сообщил, что осмотры и опросы проведены, скоро станут известны результаты проверки. В то же время спасатели предупреждают, что сохраняется угроза дальнейшего обрушения подпорной стены и повреждения конструкций металлического ангара.

Делом уже заинтересовалась прокуратура.