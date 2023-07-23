Дагестанские врачи спасли трехлетнюю девочку, наглотавшуюся уксуса

Опубликовано: 20:44, 23 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Трехлетняя девочка из хасавюртовского села Аксай дома выпила укус, спутав его с соком, и получила ожоги рта и пищевода. Ее экстренно госпитализировали в реанимацию больницы Хасавюрта.

Трехлетняя малышка из села Аксай под дагестанским Хасавюртом сегодня попала в реанимацию с ожогом пищевода, случайно наглотавшись уксуса – она приняла его за сок, пишет Telegram-канал "Сапа Кавказ".

"Мама девочки была дома одна с двумя маленькими детьми. Пока женщина готовила, малышка вытащила уксус из пакета, приняв его за сок. Мать это заметила, поругала ребенка и убрала бутылку на стол. Женщина обернулась к плите помешать блюдо, а в это время ее дочь взяла бутылку со стола и выпила уксус"

- Telegram-канал "Сапа Кавказ"

С ожогом пищевода ребенок был доставлен в реанимационное отделение Хасавюртовской ЦРБ бригадой врачей "скорой помощи". Девочка в сознании, а ее состояние оценивается как стабильное. А вот ее матери грозит административная ответственность за неисполнение родительских обязанностей.