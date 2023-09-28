Рубен Варданян пробудет под стражей еще 4 месяца

Суд в Баку продлил арест Рубену Варданяну, он пробудет под стражей еще 4 месяца. Уголовное дело в отношении бывшего "госминистра" сепаратистского режима в Карабахе было заведено 27 сентября 2023 года.

Бывшему "государственному министру" незаконного сепаратистского образования на территории Азербайджана Рубену Варданяну продлили арест, сообщает пресс-служба СГБ АР.

Сабаильский районный суд в Баку принял решение продлить его заключение под стражу на 4 месяца.

Напомним, Варданяна задержали 27 сентября 2023 года при попытке бегства в Армению. Он был пойман силовиками на ППП «Лачин». Его доставили в Баку. «Экс-министр» сепаратистского образования обвиняется в финансировании терроризма, создании НВФ и незаконном пересечении границы.