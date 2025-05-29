РСТ оспорил методы работы администрации Анапы

Российский союз туриндустрии призвал власти Анапы не перекладывать на отели работу по ограничению доступа к пляжам и во избежание оттока туристов не вводить новые ограничительные меры для гостей города.

Администрация курортной Анапы опубликовала постановление №1213 за подписью мэра города "Об отдельных мероприятиях по защите населения от чрезвычайной ситуации...", в котором возложила ответственность за посещение пляжей на отельеров - в Российском союзе туриндустрии (РСТ) попросили руководство города пересмотреть это решение, сообщили в союзе.

"В нем говорится, что отели и санатории, имеющие собственные пляжи, обязаны "организовать работу по ограничению посещения пляжной территории… и обеспечить работу мониторинговых групп и спасательных постов". Российский союз туриндустрии выражает озабоченность по поводу такого решения"

- РСТ

В объединении пояснили: отели и санатории не обладают ни ресурсами, ни полномочиями для строгого ограничения доступа к пляжам, турпоток в Анапе и так снижен из-за запрета на купание, а новые ограничения лишь усугубят ситуацию – фактически они запрещают даже отдыхать и загорать у моря, передает "Интерфакс".

К тому же полный запрет доступа к береговой линии – это повод для обоснованного недовольства гостей курорта, и это противоречит принципам гостеприимства. Это и дополнительные проблемы для бизнеса, которому придется изыскивать средства на организацию контроля, теряя свою репутацию в глазах туристов, - отмечают в РСТ.

Если ограничения столь необходимы, то они – забота городской администрации и ее специалистов в сфере охраны объектов, а не турбизнеса, которому самому сейчас нужна поддержка, - говорится в заявлении РСТ.