Ротавирус в Абхазии: санитарные врачи будут контролировать местные кафе

Показатели заболеваемости ротавирусом в Абхазии с июля по август традиционно идут вверх. Этот год не стал исключением. В этой связи точки общепита будут усиленно контролироваться СЭС.
Все красоты Абхазии меркнут для туриста, заразившегося ротавирусом. Болезнь становится неприятным "бонусом" к путешествию для многих любителей дешевого отдыха на море. Одним из рассадников заболевания являются многочисленные местные кафе.
При этом многие заболевшие жалуются, что медпомощь для заболевших россиян в Абхазии практически не доступна: врачи говорят, что "им за это не платят".
В этой связи глава Минздрава республики Эдуард Бутба дал поручения СЭС усилить контроль за объектами общепита.
"Городская СЭС занимается этим вопросом, уже составлено восемь протоколов о санитарном нарушении, владельцы точек должны будут заплатить штрафы"
– глава СЭС Алла Беляева.