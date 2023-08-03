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Ротавирус в Абхазии: санитарные врачи будут контролировать местные кафе

Ротавирус в Абхазии: санитарные врачи будут контролировать местные кафе
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Показатели заболеваемости ротавирусом в Абхазии с июля по август традиционно идут вверх. Этот год не стал исключением. В этой связи точки общепита будут усиленно контролироваться СЭС.

Все красоты Абхазии меркнут  для туриста, заразившегося ротавирусом. Болезнь становится неприятным "бонусом" к путешествию для многих любителей дешевого отдыха на море. Одним из рассадников заболевания являются многочисленные местные кафе.

При этом многие заболевшие жалуются, что медпомощь для заболевших россиян в Абхазии практически не доступна: врачи говорят, что "им за это не платят".

В этой связи глава Минздрава республики Эдуард Бутба дал поручения СЭС усилить контроль за объектами общепита.

"Городская СЭС занимается этим вопросом, уже составлено восемь протоколов о санитарном нарушении, владельцы точек должны будут заплатить штрафы"

– глава СЭС Алла Беляева.

В Абхазии среди туристов началась эпидемия ротавируса

В Абхазии среди туристов началась эпидемия ротавируса

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