Рост цен на авиабилеты 2023: Минтранс не видит скачков

Опубликовано: 16:08, 13 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Минтрансе прокомментировали сообщения о возможном росте цен на некоторые авиабилеты в 2023 году на 40%. Фактически ведомство усомнилось в таких прогнозах, сочтя их необоснованными.

Цены на авиабилеты вряд ли подорожают в этом году почти в 1,5 раза, считают в Минтрансе России. Таким образом ведомство прокомментировало слова представителя отрасли.

Замглавы министерства Игорь Чалик уточнил, что, по данным ФАС, билеты на внутренние рейсы за первые 5 месяцев 2023 года подорожали всего чуть более чем на 6% относительно аналогичного периода прошлого года.

Чиновник заявил, что перелеты остаются доступными благодаря поддержке, которую оказывает государстве, и условиям, которые существуют в данный момент на рынке.

"Повышение цен на авиабилеты традиционно приходится на летний период, что позволяет компенсировать недополученную прибыль "низкого" сезона. По данным оперативного мониторинга Минтранса России, аномально высоких скачков цен на перевозки по внутренним маршрутам в летний сезон не наблюдается"

– Игорь Чалик

В министерстве добавили, что с ростом цен на авиабилеты будут бороться прежде всего сами перевозчики, так как высокая стоимость перелетов плохо влияет на спрос.

Напомним, сегодня совладелец "Внуково" Виталий Ванцев в беседе с РБК предупредил, что в 2023 годы билеты на внутренние авиарейсы могут подорожать на 20%, рост цен на международных направлениях может достичь 40%.