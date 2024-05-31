Россию ждет критический дефицит кадров в туризме

В туристической сферы уже сегодня остро не хватает специалистов, в ближайшие годы ситуация усугубится, считают в РСТ. Активно строятся новые отели и курорты, а кадров не хватает даже на имеющиеся объекты.

Сегодня в России наблюдается дефицит туристических кадров, эта тенденция в ближайшие годы усугубится на фоне развития отрасли и открытия новых отелей и курортов.

«За последний год количество вакансий в сфере туризма выросло на 44%, а количество соискателей снизилось на 5%. Дефицит кадров в сфере туризма может стать критическим в ближайшие шесть лет, когда в стране появятся новые отели и курортные зоны»

– Российский союз туриндустрии

В РСТ напомнили о росту внутреннего турпотока, и начале реализации масштабного проекта «Пять морей и озеро Байкал», в рамках которого в стране будут созданы 10 курортов, предлагающих пляжный отдых. Новые курорты, в том числе в Дагестане, на Кубани, в Калининградской области, могут быть открыты до 2030 года.

Недостаток кадров в турбизнесе связан как и с дефицитом профессионалов, так отчасти и с тем, что реальные зарплаты отстают от ожиданий соискателей примерно на 10 тыс рублей. В прошлом году средняя зарплата в отрасли по стране составляла около 40 тыс рублей.