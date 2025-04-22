Российских туристов предупредили о сильной жаре в Узбекистане

В АТОР предостерегли россиян от поездок в Узбекистан. Там подчеркнули, что спрос на это направление вырос, хотя его нельзя назвать дешевым.

Руководитель Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе предостерегла российских путешественников от поездок в Узбекистан в летнее время года.

Глава АТОР предупредила соотечественников о сильной жаре в этой стране. Она подчеркнула, что в июле из-за высоких температур там может быть некомфортно.

В свою очередь, Ломидзе рекомендовала отдыхающим ездить в Узбекистан весной или осенью. Руководитель Ассоциации назвала данную страну "восточной сказкой".

Помимо этого, глава АТОР добавила, что спрос на указанное направление существенно вырос, несмотря на то, что его нельзя назвать очень дешевым.