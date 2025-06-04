Российские водолазы спасли женщину на берегу Черного моря

Специалисты МЧС, собирающие мазут из Черного моря, не дали погибнуть женщине. Ее нашли без сознания очевидцы. Водолазы МЧС вернули пострадавшую к жизни.

Водолазы российского МЧС спасли жизнь женщине во время проведения работ по очистке Черного моря от мазута, такое сообщение распространила пресс-служба МЧС РФ.

В нем говорится, что трагедия едва не произошла на берегу реки Можепсин, впадающей в Черное море. Очевидец увидел женщину, которая потеряла сознание. Мужчина обратился за помощью к спасателям.

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– МЧС

Усилия специалистов увенчались успехом – женщине стало лучше, сознание вернулось к ней. Затем, благодаря действиям врача водолазной службы, состояние пострадавшей было стабилизировано. Женщину передали "скорой помощи".