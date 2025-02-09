Российские отели на праздники пытаются угнаться за ценами

Цены на российские отели в начавшиеся майские праздники выросли в среднем на 21% за год, причем сильнее всего средняя стоимость ночи в отелях в майские выходные увеличилась в Подмосковье.

Цены на размещение в российских отелях вслед за ценами на продукты питания тоже бьют рекорды – так, ночь проживания в гостинице на майские праздники в среднем обойдется для путешественников в 8,8 тыс рублей, что на 21% дороже, чем годом ранее, сообщил директор по работе с отелями онлайн-платформы Travelline Александр Ешмеков.

"Средняя стоимость ночи на майские праздники в 2024 году была 7 328,12 рубля, а в 2025-м выросла на 21% и составила 8 850,69 рубля"

- Александр Ешмеков

Рекордсменом в ценовой гонке стало Подмосковье – здесь цены у отельеров подскочили на все 32%, до 13,8 тыс рублей. Второе место в пятерке с ростом в 22% занял Татарстан (10 тыс рублей). На третьем - Санкт-Петербург (21%, 9,8 тыс рублей), далее в списке Краснодарский край (19%, 10,4 тыс рублей) и Москва (16%, 6,8 тыс рублей.

По числу бронирований Кубань переместилась на третью строчку, уступив свое место Петербургу, но отрыв незначительный – он не превышает 2%. В остальном лидеры все те же – Москва, Петербург, Краснодарский край и Татарстан, добавил Александр Ешмеков, передает ТАСС.