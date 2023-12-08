Российская авиакомпания соединит Уфу с Тбилиси

Чуть менее чем через полтора месяца российский авиаперевозчик "Азимут" запустит новый рейс, который соединит Уфу и Тбилиси. Полеты будут совершаться раз в неделю.

Российская авиакомпания "Азимут" в скором времени начнет совершать полеты из Уфы в Тбилиси. Об этом сказано в сообщении на сайте уфимского аэропорта.

Первый рейс состоится 26 января 2024 года.

Полеты будут выполняться авиалайнерами Sukhoi Superjet 100 каждую пятницу. Перелет будет занимать три часа.