России прочат тройное сезонное нашествие вирусов

Опубликовано: 23:48, 29 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

С приходом холодов в России начнется период сезонных респираторно-вирусных заболеваний, он может оказаться весьма разнообразным и непредсказуемым.

Нынешней осенью в России может случиться тройная эпидемия простудных заболеваний, часть вирусов может оказаться совсем не безобидной, предупредил директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов, передает "Говорит Москва".

Главную опасность представляет собой новый вариант коронавируса "Пирола" – он уже уверенно шествует по Европе, но до России пока не добрался. Однако проблема в том, что его приход может совпасть с нашествием гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ).

"В этом году прогнозируется фактически развитие тридемии. Когда будут циркулировать три вируса основных: новые субтипы омикрона, вирусы гриппа и риносинцитиальный вирус. Они могут одновременно атаковать людей - и взрослых, и детей"

- Георгий Викулов

Средств защиты от напасти немного – в первую очередь, это вакцинация от гриппа, и, конечно, использование медицинских масок, забывать о которых пока не стоит, - добавил специалист.