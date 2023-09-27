РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Смертельный грипп на Ставрополье: погибли уже семь человек

Смертельный грипп на Ставрополье: погибли уже семь человек
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Губернатор Ставропольского края призвал всех жителей региона поскорее вакцинироваться от гриппа. По словам Владимира Владимирова, в этом сезоне уже есть смерти от этого заболевания.

Ситуация с гриппом на Ставрополье в 2023 году тяжелее, чем год назад, заявил глава региона.

"Штамм текущего гриппа более активен. К сожалению, уже есть семь смертей, за прошлый год у нас не было ни одной смерти"

– Владимир Владимиров

Губернатор подчеркнул, что такая серьезная ситуация с гриппом возникла на Ставрополье впервые за многие годы, и она ухудшается, заболеваемость этим вирусом увеличивается.

В то же время, политик уточнил, что уровень заболеваемость как гриппом, так и ОРВИ пока не превышает эпидпорога, несмотря на рост. По его словам, уже продуманы меры, которые будут применяться в случае его превышения.

"Сегодня людям надо идти и прививаться от гриппа. Вакцина есть. Обязательно прививаться, я себе прививку сделал"

– глава региона

Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
815 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version