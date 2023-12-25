Россиянку спасли в горах Казахстана

Жительница Омска сломала ногу во время катания в окрестностях казахского города Риддер. На помощь ей выдвинулась группа спасателей. Они быстро нашли пострадавшую и передали врачам.

Омичка сломала ногу во время катания на скейтборде в окрестностях города Риддер. Ее быстро обнаружили местные спасатели и передали медикам.

«При катании на сноуборде сломала ногу в горной местности, в районе базы отдыха. Съехав с трассы, [она] ударилась об дерево и получила травму»

– МЧС Казахстана.

Уточняется, что после того, как спасатели нашли пострадавшую, они зафиксировали ей травмированную ногу, а затем на сплитборде доставили к подножию горы. Здесь ее передали бригаде скорой помощи.