Россиянин погиб в Ереване: тело нашли в отеле – СМИ

Трагедия произошла сегодня днем в столице Армении. В одной из гостиниц в центре Еревана был найден мертвым гражданин России, сообщают СМИ.

Смерть россиянина будут расследовать полицейские Еревана – его тело нашли сегодня в отеле, сообщают армянские СМИ.

В 16:30 по местному времени (15:30 мск) правоохранители получили сигнал о том, что в отеле "Картез", расположенном в центральном районе Кентрон, обнаружен труп мужчины.

Стражи порядка выяснили, что мертвый человек лежал на кровати в номере гостиницы. На вид ему было порядка 40 лет.

Предварительно следов насилия на теле нет, однако более точная информация появится по итогам экспертизы, она уже назначена.

По данным издания, погибший имел российское гражданство.