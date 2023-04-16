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Россиянин победил американца на турнире UFC

Россиянин победил американца на турнире UFC
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Боец UFC Азамат Мурзаканов одолел Джастина Джейкоби на турнире промоушена в Канзасе. Он одержал 13 победу в своей карьере и не потерпел ни одного поражения.

Российский боец смешанных единобороств Азамат Мурзаканов вышел победителем в схватке против американского спортсмена Джастина Джейкобе на вечере UFC.

Поединок между российским и американским бойцами проходил в Канзасе. Мурзаканов одолел своего противника единогласным решением судей.

Для полутяжеловеса из России эта победа стала 13-й в карьере. В своем списке он в настоящее время не знает поражений. Для американца этот проигрыш стал седьмым. Он также имеет 18 побед и одну ничью.

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