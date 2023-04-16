Опубликовано: 13:24, 16 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Боец UFC Азамат Мурзаканов одолел Джастина Джейкоби на турнире промоушена в Канзасе. Он одержал 13 победу в своей карьере и не потерпел ни одного поражения.

Российский боец смешанных единобороств Азамат Мурзаканов вышел победителем в схватке против американского спортсмена Джастина Джейкобе на вечере UFC.

Поединок между российским и американским бойцами проходил в Канзасе. Мурзаканов одолел своего противника единогласным решением судей.

Для полутяжеловеса из России эта победа стала 13-й в карьере. В своем списке он в настоящее время не знает поражений. Для американца этот проигрыш стал седьмым. Он также имеет 18 побед и одну ничью.