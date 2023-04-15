Царукян рассчитывает на реванш с Махачевым

Опубликовано: 5:17, 15 апр 2023 (UTC+3 MSK)

Армянский спортсмен Арман Царукян захотел провести бой-реванш с дагестанцем Исламом Махачевым. Они встречались в клетке в 2019 году, тогда победу одержал представитель Дагестана.

Российский боец смешанных единобороств Арман Царукян изъявил желание повторить поединок против чемпион-легковеса UFC Ислама Махачева.

По словам Царукяна, у него есть не только желание, но и необходимость. Боец заявил, что намерен стать чемпионом в своей весовой категории, а Ислам как раз является чемпионом.

Махачев и Царукян делили клетку в 2019 году на вечере в UFC Fight Night 149. Тогда Ислам одолел своего оппонента решением судей. Арман тогда впервые вышел в октагон UFC.