Царукян рассчитывает на реванш с Махачевым

Армянский спортсмен Арман Царукян захотел провести бой-реванш с дагестанцем Исламом Махачевым. Они встречались в клетке в 2019 году, тогда победу одержал представитель Дагестана.
Российский боец смешанных единобороств Арман Царукян изъявил желание повторить поединок против чемпион-легковеса UFC Ислама Махачева.
По словам Царукяна, у него есть не только желание, но и необходимость. Боец заявил, что намерен стать чемпионом в своей весовой категории, а Ислам как раз является чемпионом.
Махачев и Царукян делили клетку в 2019 году на вечере в UFC Fight Night 149. Тогда Ислам одолел своего оппонента решением судей. Арман тогда впервые вышел в октагон UFC.