РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Царукян рассчитывает на реванш с Махачевым

Царукян рассчитывает на реванш с Махачевым
Армянский спортсмен Арман Царукян захотел провести бой-реванш с дагестанцем Исламом Махачевым. Они встречались в клетке в 2019 году, тогда победу одержал представитель Дагестана.

Российский боец смешанных единобороств Арман Царукян изъявил желание повторить поединок против чемпион-легковеса UFC Ислама Махачева.

По словам Царукяна, у него есть не только желание, но и необходимость. Боец заявил, что намерен стать чемпионом в своей весовой категории, а Ислам как раз является чемпионом.

Махачев и Царукян делили клетку в 2019 году на вечере в UFC Fight Night 149. Тогда Ислам одолел своего оппонента решением судей. Арман тогда впервые вышел в октагон UFC.

Махачев будет защищаться осенью

Махачев будет защищаться осенью

Читайте также
Читайте нас в Дзен Новости Google News
750 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version