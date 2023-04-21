Россиянин незаконно ввез из Грузии в Армению слиток золота

Опубликовано: 14:56, 21 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Слиток золота изъяли у россиянина в аэропорту Еревана по прибытии из Тбилиси. Незадекларированный груз весом 1 кг мужчина вез в рюкзаке.

Таможня Армении при досмотре обнаружила у гражданина России, прибывшего самолетом из Тбилиси, золотой слиток весом 1 кг.

В аэропорту "Звартноц" в армянской столице россиянин шел по «зеленому коридору», досмотр показал, что у него в ручной клади имеется килограмм золота.

"В результате досмотра в рюкзаке помимо личных вещей был обнаружен один незадекларированный слиток желто-оранжевого цвета весом 1 килограмм, который был помещен в прозрачный полиэтиленовый пакет вместе с документом на русском языке",

– информирует комитет госдоходов Армении.

Незадекларированный слиток золота был изъят как контрабанда. Его стоимость составляет около 5 млн рублей.