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Россиянин незаконно ввез из Грузии в Армению слиток золота

Россиянин незаконно ввез из Грузии в Армению слиток золота
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Слиток золота изъяли у россиянина в аэропорту Еревана по прибытии из Тбилиси. Незадекларированный груз весом 1 кг мужчина вез в рюкзаке.

Таможня Армении при досмотре обнаружила у гражданина России, прибывшего самолетом из Тбилиси, золотой слиток весом 1 кг.

В аэропорту "Звартноц" в армянской столице россиянин шел по «зеленому коридору», досмотр показал, что у него в ручной клади имеется килограмм золота.

"В результате досмотра в рюкзаке помимо личных вещей был обнаружен один незадекларированный слиток желто-оранжевого цвета весом 1 килограмм, который был помещен в прозрачный полиэтиленовый пакет вместе с документом на русском языке",

– информирует комитет госдоходов Армении.

Незадекларированный слиток золота был изъят как контрабанда. Его стоимость составляет около 5 млн рублей.

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