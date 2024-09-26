Вестник Кавказа

Россияне захотели больше путешествовать на 23 февраля и 8 марта

Таиланд
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
На 23 февраля и 8 марта жители России стали чаще бронировать отдых не только внутри страны, но и за границей. Спрос на путешествия может даже выйти на допандемийный.

Туроператоры России заметили рост продаж туров как по внутренним, так и зарубежным направлениям на ближайшие праздники – 23 февраля и 8 марта, рассказали в РСТ.

Гендиректор сети агентств "Розовый слон" Алексан Мкртчян считает, что рост не связан с праздниками. В текущем году спрос на путешествия растет в целом и, вероятно, он вернется к уровню до пандемии COVID-19.

"Впервые за последние 30 лет к датам 23 февраля и 8 марта, выпавшим на выходные дни, не добавили дней отдыха. А 14 февраля и вовсе не официальный праздник. Но рост наблюдаем, правда, в целом по февралю и марту: по России это примерно 13-15%, по зарубежью чуть больше – около 20%. И январь показал общий прирост 20% к аналогичному месяцу 2024 года"

- Алексан Мкртчян

Наиболее популярными внутренними направлениями стабильно выступают Сочи, Москва и Санкт-Петербург. Среди зарубежных направлений востребованными стали страны с облегченным визовым режимом – Турция, Таиланд и ОАЭ.

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