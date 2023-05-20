Опубликовано: 10:25, 20 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Российские граждане бросились скупать авиабилеты в Грузию, с которой в середине этого месяца было восстановлено авиасообщение. Южная страна стала одним из популярных направлений среди россиян.

Восстановление авиасообщения с Грузией привело к тому, что в кавказскую страну устремились граждане РФ. Они скупают авиабилеты, сделав данное направление одним из популярных в июне, сообщает пресс-служба центра по бронированию билетов "Авиасейлс".

В ходе проведенного анализа было установлено, что Грузия по популярности уступает лишь Турции, а билет в одну сторону из Москвы в Тбилиси в июне обойдется в 21,6 тыс рублей.

Также в "Авиасейлс" заявили, что в Турцию россияне могут добраться и за 10,4 тыс рублей, в то время как рейс с пересадкой в Тайланд может стоить почти 25 тыс рублей, а билеты в одну сторону в Израиль – от 16 тыс.

Кроме того, популярность среди россиян обретает Китай, куда в июне можно будет добраться за 21,6 тыс рублей.