Российские граждане бросились скупать авиабилеты в Грузию, с которой в середине этого месяца было восстановлено авиасообщение. Южная страна стала одним из популярных направлений среди россиян.
Восстановление авиасообщения с Грузией привело к тому, что в кавказскую страну устремились граждане РФ. Они скупают авиабилеты, сделав данное направление одним из популярных в июне, сообщает пресс-служба центра по бронированию билетов "Авиасейлс".
В ходе проведенного анализа было установлено, что Грузия по популярности уступает лишь Турции, а билет в одну сторону из Москвы в Тбилиси в июне обойдется в 21,6 тыс рублей.
Также в "Авиасейлс" заявили, что в Турцию россияне могут добраться и за 10,4 тыс рублей, в то время как рейс с пересадкой в Тайланд может стоить почти 25 тыс рублей, а билеты в одну сторону в Израиль – от 16 тыс.
Кроме того, популярность среди россиян обретает Китай, куда в июне можно будет добраться за 21,6 тыс рублей.