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Россияне стали вдвое чаще отдыхать в Узбекистане

Самарканд
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Число туристов из России в Узбекистане удвоилось в этом году. За полгода в Узбекистане отдохнули почти 350 тыс россиян.

Россияне все чаще выбирают для отдыха Узбекистан, следует из данных за первое полугодие текущего года.

"Спрос на путешествия в Узбекистан среди российских туристов вырос за последний год. Количество российских туристов в Узбекистане за шесть месяцев 2023 года выросло в 1,9 раза по сравнению с тем же периодом годом ранее и составило 345 тысяч человек"

– посол Узбекистана в РФ Ботиржон Асадов

От отметил, что в допандемийном 2019 году Узбекистан принял 450 тыс туристов из России.

Почему многие отдыхающие выбирают Узбекистан? Преимуществами республики является отсутствие языкового барьера, множество прямых перелетов не только между столицами, но и между другими городами двух стран, а также то, что россияне могут попасть в Узбекистан без визы.

Посол добавил в беседе с РИА Новости, что республика намерена довести турпоток из России до 1 млн человек.

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