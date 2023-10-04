Россияне стали вдвое чаще отдыхать в Узбекистане

Опубликовано: 12:40, 4 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Число туристов из России в Узбекистане удвоилось в этом году. За полгода в Узбекистане отдохнули почти 350 тыс россиян.

Россияне все чаще выбирают для отдыха Узбекистан, следует из данных за первое полугодие текущего года.

"Спрос на путешествия в Узбекистан среди российских туристов вырос за последний год. Количество российских туристов в Узбекистане за шесть месяцев 2023 года выросло в 1,9 раза по сравнению с тем же периодом годом ранее и составило 345 тысяч человек"

– посол Узбекистана в РФ Ботиржон Асадов

От отметил, что в допандемийном 2019 году Узбекистан принял 450 тыс туристов из России.

Почему многие отдыхающие выбирают Узбекистан? Преимуществами республики является отсутствие языкового барьера, множество прямых перелетов не только между столицами, но и между другими городами двух стран, а также то, что россияне могут попасть в Узбекистан без визы.

Посол добавил в беседе с РИА Новости, что республика намерена довести турпоток из России до 1 млн человек.