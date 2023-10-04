Россияне стали вдвое чаще отдыхать в Узбекистане

Россияне все чаще выбирают для отдыха Узбекистан, следует из данных за первое полугодие текущего года.
"Спрос на путешествия в Узбекистан среди российских туристов вырос за последний год. Количество российских туристов в Узбекистане за шесть месяцев 2023 года выросло в 1,9 раза по сравнению с тем же периодом годом ранее и составило 345 тысяч человек"
– посол Узбекистана в РФ Ботиржон Асадов
От отметил, что в допандемийном 2019 году Узбекистан принял 450 тыс туристов из России.
Почему многие отдыхающие выбирают Узбекистан? Преимуществами республики является отсутствие языкового барьера, множество прямых перелетов не только между столицами, но и между другими городами двух стран, а также то, что россияне могут попасть в Узбекистан без визы.
Посол добавил в беседе с РИА Новости, что республика намерена довести турпоток из России до 1 млн человек.