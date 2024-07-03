Вестник Кавказа

Россияне стали чаще отдыхать на Дальнем Востоке

Золотой мост во Владивостоке
© Фото: Софико Георгадзе/ “Вестник Кавказа“
Туристы стали отдыхать на Дальнем Востоке. Спросом пользуются билеты на Сахалин, а также во Владивосток и Хабаровск. Также популярны поездки в Бурятию.

Популярность Дальнего Востока среди российских путешественников возросла, сообщает «Яндекс. Путешествия» по результатам исследования.

Аналитики компании отметили большой спрос на билеты на Сахалин – популярность выросла в два раза. Помимо этого, поездки во Владивосток увеличились на 9%, а в Хабаровск – на 5%.

Кроме того, россиян стали привлекать туры в Бурятию (+33%), а также на Алтай (+10%). Спрос вырос на поездки в Казань (+23%) и Волгоград (+6%).

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Вконтакте Вконтакте Telegram Telegram
1250 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

В жару россияне выбирают отдых на природе

В жару россияне выбирают отдых на природе

Россиян атакуют поддельные сайты туроператоров

Россиян атакуют поддельные сайты туроператоров

Турналог одобрен Советом Федерации

Турналог одобрен Советом Федерации

По виноградникам Крыма пошел &quot;Виноградный экспресс&quot;

По виноградникам Крыма пошел "Виноградный экспресс"

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы