Россияне смогут досрочно проголосовать на выборах президента РФ в Азербайджане

Избирательный участок откроют в предстоящее воскресенье в Гяндже. Он будет открыт в течение 8 часов.

Находящиеся на территории Азербайджана граждане России смогут досрочно проголосовать на выборах президента. Об этом рассказали в посольстве РФ в республике.

"Для удобства граждан Российской Федерации, находящихся на значительном удалении от столичного региона, предусмотрена возможность досрочного голосования в Гяндже"

– российское посольство

Отдать свой голос можно будет в здании городской администрации в ближайшее воскресенье, 10 марта, с 10:00 до 18:00 по местному времени (с 09:00 до 17:00 мск).

В Баку проголосовать можно будет 17 марта. Избирательный участок будет открыт в помещении консульского отдела посольства РФ с 08:00 до 20:00 (с 07:00 до 19:00 мск). Для участия в голосовании необходимо будет показать действующий внутренний или загранпаспорт.