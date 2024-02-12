Россияне пересядут на авто из Африки

Африканские производители авто могут начать поставки продукции на российский рынок. Кроме того, ожидаются поставки индийских кроссоверов и иранских седанов.

Автомобили африканских производителей могут прийти на российский рынок наряду с авто из Ирана и Индии.

По словам главы Торгово-промышленной палаты, это связано с тем, что китайские авто полюбились российским водителям. Так, в минувшем году в РФ было продано порядка 0,5 млн автомобилей производства КНР. Наибольшей популярностью у российских автолюбителей пользовались такие бренды как Chery и Haval. Кроме того, популярен был бренд Geely.

«Примерно 15% от общего объема продаж приходится на автопроизводителей из США, Европы, Японии и Южной Кореи»

– Сергей Катырин.

Далее он выразил уверенность, что наиболее востребованным на российском рынке станут индийские кроссоверы и иранские седаны.