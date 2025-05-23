Россияне не пострадали при землетрясении на юге Турции - АТОР

Информации о том, при землетрясении в Турции пострадали российские туристы нет, сообщает АТОР. Всего в регионе Мугла находится сейчас на отдыхе до 15 тыс россиян.

Сильное ночное землетрясение случилось сегодня в Турции, очаг залегал неподалеку от курорта Мармарис на Эгейском море, российские туристы не пострадали, информирует АТОР.

Сейчас в Мугле, где было зафиксировано землетрясение, может находиться до 15 тыс российских отдыхающих, подсчитали в АТОР. При этом данных о том, что кто-то из туристов пострадал, нет. Многие отдыхающие проснулись ночью от подземных толчков, туристы испугались, но других жалоб нет.

"Ночью на телефон приходили сообщения о тревоге с требованием срочно одеться и выходить на улицу"

– сообщение

Ночное землетрясение ощущалось не только в Мугле, но и соседних регионах, в том числе в Измире и Анталье.

По данным турецких властей, землетрясение не привело к разрушениях и не сказалось на работе инфраструктуры. Известно о пострадавших, почти 70 человек получили травмы, в основном выпрыгивая из окон. Скончалась 14-летняя девушка, у нее произошла паническая атака.