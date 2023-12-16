Россияне назвали главные новогодние песни и фильмы

В Новый год россияне выбирают традиции, лучше песней для праздника стала «В лесу родилась елочка», лучшим фильмом - «Ирония судьбы». Что еще создает новогоднее настроение? Результаты опроса.

Советская «В лесу родилась елочка» для граждан РФ остается главной новогодней композицией, а самый праздничный фильм - новогодняя классика, созданная Эльдаром Рязановым, следует из результатов, полученных исследовательским центром «Фидбэк».

Три самые новогодние песни по мнению россиян:

«В лесу родилась елочка» - 46%;

«Новогодняя» от «Дискотеки Авария» - 27%;

Happy New Year - ABBA - 19%.

Также респонденты сообщили о фильмах, которые ассоциируются с праздником. Лидерство получила картина «Иронию судьбы, или С легким паром!» - больше половины россиян выделили фильм Рязанова на Новый год.

Другие популярные новогодние фильмы:

«Один дома» - 28%;

«Иван Васильевич меняет профессию» - 25%;

«Операция «Ы» и другие приключения Шурика» - 21%;

«Джентльмены удачи» -17%;

«Гарри Поттер» и «Елки» - по 16%.

Участниками предновогоднего исследования стали 2 тыс человек, передает Агентство городских новостей «Москва».

Отметим, что главные салаты новогодней ночи - оливье и селедка под шубой. При этом большинство граждан ставят на стол как минимум три салата.