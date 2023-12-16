Россияне назвали главные новогодние песни и фильмы

Советская «В лесу родилась елочка» для граждан РФ остается главной новогодней композицией, а самый праздничный фильм - новогодняя классика, созданная Эльдаром Рязановым, следует из результатов, полученных исследовательским центром «Фидбэк».
Три самые новогодние песни по мнению россиян:
- «В лесу родилась елочка» - 46%;
- «Новогодняя» от «Дискотеки Авария» - 27%;
- Happy New Year - ABBA - 19%.
Также респонденты сообщили о фильмах, которые ассоциируются с праздником. Лидерство получила картина «Иронию судьбы, или С легким паром!» - больше половины россиян выделили фильм Рязанова на Новый год.
Другие популярные новогодние фильмы:
- «Один дома» - 28%;
- «Иван Васильевич меняет профессию» - 25%;
- «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» - 21%;
- «Джентльмены удачи» -17%;
- «Гарри Поттер» и «Елки» - по 16%.
Участниками предновогоднего исследования стали 2 тыс человек, передает Агентство городских новостей «Москва».
Отметим, что главные салаты новогодней ночи - оливье и селедка под шубой. При этом большинство граждан ставят на стол как минимум три салата.