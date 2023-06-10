Россияне летом не увидят абхазской клубники

Опубликовано: 21:44, 10 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Неурожай клубники в Абхазии привел к тому, что экспорт сократился в несколько раз. Продавать летний урожай будут внутри республики, у туристов ягода пользуется спросом.

Абхазия практически остановила экспорт клубники в Россию, причина в плохом урожае.

Неурожай клубники в Абхазии связан с дождливой весной. К началу июня из республики на экспорт было продано 48,7 т клубники - это в 2,5 раза меньше, чем в 2022 году и в 7,5 раз меньше, чем в 2021 году.

Летний урожай абхазской клубники будет реализовываться на внутреннем рынке, так как продавать на экспорт небольшие партии невыгодно.

Отметим, что туристы, приезжающие из России на отдых в Абхазию, с удовольствием едят местные ягоды.

В некоторых районах республики жители даже стали вырубать мандариновые деревья, чтобы поставить теплицы и выращивать клубнику или голубику, пользующиеся хорошим спросом в туристический сезон.